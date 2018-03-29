Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Объективно с 1 апреля вряд ли успеют, но повышение будет, оно неизбежно», — сказал министр.

Ранее в «Укрзализныце» анонсировали повышение стоимости пассажирских перевозок. Стоимость билетов планировалось в 2018 году повышать дважды: с 1 апреля и ближе к концу года, каждый раз на 10-12%.

Ранее и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявлял, что повышение тарифов не затронет социально чувствительные категории перевозок. Стоимость билетов вырастет только на скоростных поездах «Интерсити», а также в составах, которые будут относиться к новой категории «комфорт».

Необходимость повышения тарифов в «Укрзализныце» объясняют длительным периодом (с 2014 года), на протяжении которого тарифы на пассажирские перевозки в Украине не индексировались. Это привело к значительному дисбалансу со стоимостью перевозок автотранспортом, поясняют в компании.

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