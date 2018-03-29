Потери России от этого безрассудного акта будут стократно больше, как финансовые, так и политические

Несказанно радуют новостные заголовки о том, что «Газпром» отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, а также начал переговоры с «Нафтогазом Украины» о расторжении контрактов на поставку и транзит. Радуют по целому ряду показателей, от того, что поставки в Украину как таковые из России уже который год не осуществляются, а также тем, что российская монополия, и без того находящаяся не в лучшем финансовом положении, окончательно себя подводит на эшафот, информирует svodka.net.

Относительно Стокгольмского арбитража все предельно ясно – невыполнение решения данной структуры поставит партнеров “Газпрома” в неудобное положение, ведь они будут иметь дело с компанией, открыто плюющей на правовое поле ЕС. Как думаете, насколько успешно будут в таком случае развиваться дальнейшие отношения российской монополии с европейскими коллегами? Не уверен, что безоблачно и радужно.

А теперь самое интересное – переговоры о расторжении контрактов на “поставку” и транзит. В 2017 году транзит через ГТС Украины составил 93 млрд кубометров газа. В 2016 транзит газа был 82,2 млрд кубометров.

Интересно, чем Москва намерена заменить данный путь? “Северным потоком — 1”? Так он сейчас загружен на 93%, и в 2017 году прокачал 51 млрд кубометров газа.

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“Северным потоком — 2”? Тем самым, которые ещё не построен, а когда будет, если ещё будет благодаря санкциям, то не сможет обеспечить транзит таких объемов, поскольку рассчитан на предельные поставки в 55 млрд кубометров в год.

“Турецкий поток”? Тоже не вариант, поскольку этот газопровод явно дальше турецких берегов не будет проложен. К тому же, Анкара с нетерпением ждет реализации газопровода TANAP с предельной транзитной мощностью 60 млрд кубометров.

А потому, о чем там шепчет “Газпром”? Разорвать транзитный договор? Да, для нашей ГТС это будет удар, ведь она лишится в среднем 3 млрд долларов. Но потери России от этого безрассудного акта будут стократно больше, как финансовые, так и политические. По сути, этот шаг может не только обвалить монополию, но и создать эффект глубокого экономического кризиса в РФ.

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