Наблюдательным советом ГК "Укроборонпром" принято решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава Концерна. Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", передает

"Цель оптимизации - повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий Концерна. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена Концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 12 февраля ушел в отставку генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов. 21 февраля Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина.

Справка : Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.

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