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1 апреля в Киеве ожидается потепление до +17° - синоптик
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29.03.2018 14:41
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Потепление 31 марта – 1 апреля будет сопровождаться сильным ветром,
предупредила синоптик Наталья Диденко. На выходных в столице
потеплеет Фото: ЕРА "Эти осадки в ближайшую ночь могут быть в виде
снега и мокрого снега. Днем в пятницу атмосфера улучшится, все же
будут преобладать дожди, разве что в Черниговской и Сумской
областях может еще полетать снег", – отметила синоптик.На остальной
территории страны преимущественно сухая погода. Теплее только
в пятницу будет на западе – до +11°, самые холодные области –
Черниговская, Сумская и Харьковская области – там днем от 0 до
+4°.В Киеве 30 марта ожидается дождь, температура воздуха днем –
до +5°."31 марта и 1 апреля, в Вербное воскресенье, в Киеве
температура повысится. Столбики термометров поднимутся до +12° и
даже +17°", – рассказала синоптик. В эти же дни будет сильный
ветер.Метеоролог предупреждала, что 1 апреля в Киеве может пройти
сильный дождь.Диденко предупредила, что в 2-3 апреля в Украине
снова похолодает.
https://www.facebook.com/tala.didenko/videos/2022210417808926/
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