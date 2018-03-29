Потепление 31 марта – 1 апреля будет сопровождаться сильным ветром, предупредила синоптик Наталья Диденко. На выходных в столице потеплеет Фото: ЕРА "Эти осадки в ближайшую ночь могут быть в виде снега и мокрого снега. Днем в пятницу атмосфера улучшится, все же будут преобладать дожди, разве что в Черниговской и Сумской областях может еще полетать снег", – отметила синоптик.На остальной территории страны преимущественно сухая погода. Теплее только в пятницу будет на западе – до +11°, самые холодные области – Черниговская, Сумская и Харьковская области – там днем от 0 до +4°.В Киеве 30 марта ожидается дождь, температура воздуха днем – до +5°."31 марта и 1 апреля, в Вербное воскресенье, в Киеве температура повысится. Столбики термометров поднимутся до +12° и даже +17°", – рассказала синоптик. В эти же дни будет сильный ветер.Метеоролог предупреждала, что 1 апреля в Киеве может пройти сильный дождь.Диденко предупредила, что в 2-3 апреля в Украине снова похолодает. https://www.facebook.com/tala.didenko/videos/2022210417808926/ Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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