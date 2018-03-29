|Политзаключенный Кольченко не получает лекарств против аритмии
|29.03.2018 14:41
|
По словам правозащитников, он чувствует себя нормальноУкраинский политзаключенный Александр Кольченко, который находится в исправительной колонии №6 в Копейске Челябинской области, не получает лекарств против аритмии.
Александр Кольченко. Фото: svoboda.org
Об этом сообщают челябинские правозащитники. Соответствующий диагноз Кольченко поставили в заключении около месяца назад.
"С ним сегодня встречался адвокат - чувствует себя Саша нормально. Он не жалуется, однако лекарств против аритмии, которую ему диагностировали в заключении не получает" , - пояснил правозащитник Николай Щур, передает "Общественное" .
"Саша улыбается, держится нормально, но худой. Листья и передачи получает. Последнее письмо получил позавчера" , - добавил Щур.
Напомним, Александра Кольченко осудили в России до десяти лет колонии, якобы за подготовку и совершение террористических актов в Симферополе. В начале марта 2016 его этапировали в исправительную колонию №6 Копейска Челябинской области.
Российские власти официально признала Кольченко гражданином Украины.
В октябре прошлого года РФ отказалась выдать Украине заключенного крымчанина.