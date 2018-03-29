По словам правозащитников, он чувствует себя нормально

Об этом сообщают челябинские правозащитники. Соответствующий диагноз Кольченко поставили в заключении около месяца назад.

"С ним сегодня встречался адвокат - чувствует себя Саша нормально. Он не жалуется, однако лекарств против аритмии, которую ему диагностировали в заключении не получает" , - пояснил правозащитник Николай Щур, передает "Общественное" .

"Саша улыбается, держится нормально, но худой. Листья и передачи получает. Последнее письмо получил позавчера" , - добавил Щур.

Напомним, Александра Кольченко осудили в России до десяти лет колонии, якобы за подготовку и совершение террористических актов в Симферополе. В начале марта 2016 его этапировали в исправительную колонию №6 Копейска Челябинской области.

Российские власти официально признала Кольченко гражданином Украины.