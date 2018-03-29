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Политзаключенный Кольченко не получает лекарств против аритмии
29.03.2018 14:41
Политзаключенный Кольченко не получает лекарств против аритмии
По словам правозащитников, он чувствует себя нормально
Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который находится в исправительной колонии №6 в Копейске Челябинской области, не получает лекарств против аритмии.
Политзаключенный Кольченко не получает лекарств против аритмии Александр Кольченко. Фото: svoboda.org

Об этом сообщают челябинские правозащитники. Соответствующий диагноз Кольченко поставили в заключении около месяца назад.

"С ним сегодня встречался адвокат - чувствует себя Саша нормально. Он не жалуется, однако лекарств против аритмии, которую ему диагностировали в заключении не получает" , - пояснил правозащитник Николай Щур, передает "Общественное" .

"Саша улыбается, держится нормально, но худой. Листья и передачи получает. Последнее письмо получил позавчера" , - добавил Щур.

Напомним, Александра  Кольченко осудили в России  до десяти лет колонии, якобы за подготовку и совершение террористических актов в Симферополе. В начале марта 2016 его этапировали в исправительную колонию №6 Копейска Челябинской области.

Российские власти официально признала Кольченко  гражданином Украины.

В октябре прошлого года РФ отказалась выдать Украине заключенного крымчанина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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