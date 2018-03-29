Американская актриса, певица, танцовщица Дженнифер Лопес, а также ее парень, спортсмен Алекс Родригес купили себе квартиру, за которую выложили 15 миллионов долларов, передает W Magazine .

По информации издания, новая недвижимость влюбленных размещена в самом высоком жилом здании Соединенных Штатов Америки - небоскребе 432 Park Avenue, в котором насчитывается 96 этажей.

Новое приобретение пары имеет площадь 371 квадратных метра, где размещены три спальни, парочка ванных комнат, гардеробная, большая библиотека, а также собственный лифт. На территории небоскреба также имеются бассейн, фитнес-зал и частный ресторан.

Напомним, парень певицы - профессиональный спортсмен, бейсболист Алекс Родригес, которому не так давно исполнилось 42 года.

Как сообщал svodka.net, культовый американский актер Брюс Уиллис вместе с супругой - фотомоделью Эммой Хеминг приобрели новую квартиру в Нью-Йорке . Недавно звездная пара продала роскошный особняк площадью 557 квадратных метров с видом на Центральный парк.

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