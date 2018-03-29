Апелляционный суд Киева разрешил народному депутату Надежде Савченко при рассмотрении ее жалобы и адвокатов на арест находиться за пределами стеклянного бокса, передает корреспондент.

"Суд разрешил подозреваемой Савченко на время судебного заседания находиться за пределами стеклянного бокса рядом со своими адвокатами для обеспечения ее прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека", - сказал председательствующий коллегии судей Виктор Глиняный.

Напомним, перед этим суд не удовлетворил два отвода со стороны Савченко.

Как сообщал 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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