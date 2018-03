Boeing подвергся мощной кибератаке Авиаконцерн Boeing подвергся кибератаке с применением вируса, похожего на WannaCry. Об этом сообщает The New York Times, информирует svodka.net. “Авиаконцерн вечером 28 марта по местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она носила локальный характер и была остановлена. Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались”, — говорится в сообщении. The New York Times цитирует предупреждение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется “подобно метастазам”. Кроме того, как отмечает специалист, существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов. Читайте: Рубан – один из тех, кто обладает информацией по сбитому Boeing Вирус-вымогатель WannaCry (WannaCrypt) в мае 2017 года блокировал работу нескольких сотен тысяч компьютеров по всему миру. Уязвимыми оказались компьютеры с системой Windows, на которые не было установлено необходимое обновление. От вируса WannaCry тогда, в числе прочих, пострадали российские госучреждения и британские больницы. Позже в 2017 году были зафиксированы еще несколько масштабных атак вирусов-вымогателей, использовавших ту же уязвимость, что и WannaCry. Суммарный убыток от кибератак вирусов-вымогателей оценивался в миллиарды долларов. В декабре советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт публично обвинил в создании вируса WannaCry хакеров из Северной Кореи.



