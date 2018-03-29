В компании Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера 29 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аудитория Telegram превышает 100 млн человек Фото: pixabay.com "Telegram восстановил работу для большинства пользователей из стран Западной Европы, Ближнего Востока и Африки. Если вы до сих пор испытываете проблемы с подключением (особенно в Германии, Иране и странах СНГ), подождите еще немного", – говорится в сообщении.Спустя 10 минут в компании заявили, что работа Telegram восстановлена во всех странах. Most of our users in Western Europe, Middle East, Africa are coming back online now. If you're still having issues (especially in Germany, Iran or the CIS), hang on just a little longer. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г. Сбой в работе Telegram произошел 29 марта. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что это связано с отключением питания серверов.Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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