|Сбой в работе Telegram устранен
|29.03.2018 14:49
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Most of our users in Western Europe, Middle East, Africa are coming back online now. If you're still having issues (especially in Germany, Iran or the CIS), hang on just a little longer.— Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.
Сбой в работе Telegram произошел 29 марта. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что это связано с отключением питания серверов.Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек.
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