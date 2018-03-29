Документ предусматривает, что новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынке труда

Об этом в среду объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинський, сообщает Money.pl .

"Правительство готовит новую миграционную политику. Принятые приоритеты, которым будет план действий правительства в этой области" , - сообщил министр.

"Польша развивается хорошо и зарплаты на польском рынке растут. У нас появились мигранты-рабочие. Пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики", - добавил Квецинський.

В одобренных "Социально-экономических приоритетах миграционной политики" отражены проблемы и приоритеты польской экономики.

Документ предусматривает, что новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынке труда, сосредоточиться на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа в отраслях, где есть потребность в этом, и реагировать на потребности иностранцев и польских граждан, проживающих за рубежом, в том числе репатриантов, чтобы побудить их вернуться домой.

Напомним, в Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания «Партнерство и трудоустройства", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройства украинский в РП .