|Польское правительство обновит миграционную политику страны
|29.03.2018 14:49
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Документ предусматривает, что новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынке трудаПравительство Польши одобрило "Социально-экономические приоритеты миграционной политики", а к середине года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики страны.
Фото:unian.ua
Об этом в среду объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинський, сообщает Money.pl .
"Правительство готовит новую миграционную политику. Принятые приоритеты, которым будет план действий правительства в этой области" , - сообщил министр.
"Польша развивается хорошо и зарплаты на польском рынке растут. У нас появились мигранты-рабочие. Пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики", - добавил Квецинський.
В одобренных "Социально-экономических приоритетах миграционной политики" отражены проблемы и приоритеты польской экономики.
Документ предусматривает, что новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынке труда, сосредоточиться на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа в отраслях, где есть потребность в этом, и реагировать на потребности иностранцев и польских граждан, проживающих за рубежом, в том числе репатриантов, чтобы побудить их вернуться домой.
Напомним, в Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания «Партнерство и трудоустройства", которая будет иметь целью популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройства украинский в РП .
Отметим, 11% украинский, находящихся на заработках в Польше, планируют переехать туда на постоянное место жительства.