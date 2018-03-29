Проживающий в США кот по кличке Саймон стал настоящим путешественником, сообщают Новости N .

Животное просто обожает приключения. Очень часто оно вместе со своим другом и владельцем отправляется в различные путешествия - покорение горных вершин, сплав на каяке и различные походы.

Стоит отметить, что Instagram хозяина кота по имени JJ Yosh полон красивых снимков. Аккаунт уже имеет более 136 тысяч подписчиков, что говорит о популярности путешествующих человека и кота.

Проживают друзья в живописнейшем городе Боулдер, Колорадо, США. Парень взял Саймона два года назад, и теперь они все путешествия проводят вместе. При этом, как правило, Саймон во время похода находится в рюкзаке своего хозяина.

Как сообщал svodka.net, кот, научившийся копировать голос хозяйки, стал звездой сети . Животное практически точно воспроизводит не только английское слово "Да" (Yea), но и интонацию, с которой произносит его хозяйка.

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