Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступил в силу 15 марта, создал кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины, так как суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших, пишет со ссылкой на .

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не проблема. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И именно здесь возникают определенные сложности", - заявил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, пишет пресс-служба ведомства.

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

По словам Невгада, от судов на выдачу тел для захоронения в течение суток получено 794 разрешения (41% от общего количества поданных ходатайств), в течение двух суток - 753 (39%), на третьи сутки - 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток - это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - рассказал Невгад.

В полиции уже создана рабочая группа для анализа работы следственных подразделений с момента начала действия измененного КПК (с 15 марта).

Начальник Главного следственного управления подчеркивает необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры для решения проблемы.

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