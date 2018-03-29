Апелляционный суд Киева отказал народному депутату Надежде Савченко в отводе состава коллегии судей, передает корреспондент. "Коллегия судей считает невозможным отвод коллегии судей из-за отсутствия объективных оснований, предусмотренных действующим законодательством", - сказал председательствующий в процессе судья Виктор Глиняный. Перед этим суд отказал Савченко в отводе прокурору. Как сообщал 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа. Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки савченко суд унн судей отводе Теги: криминал