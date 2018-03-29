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Суд отказал Савченко в отводе коллегии судей
29.03.2018 14:55

Апелляционный суд Киева отказал народному депутату Надежде Савченко в отводе состава коллегии судей, передает корреспондент.

"Коллегия судей считает невозможным отвод коллегии судей из-за отсутствия объективных оснований, предусмотренных действующим законодательством", - сказал председательствующий в процессе судья Виктор Глиняный.

Перед этим суд отказал Савченко в отводе прокурору.

Как сообщал 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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