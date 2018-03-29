|В Украине больше не будет налоговых инспекций
|29.03.2018 14:56
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Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.
В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах, информирует svodka.net.
Такое решение утвердил Кабинет министров постановлением «О реформировании некоторых территориальных органов ГФС», говорится на сайте Министерства финансов.
Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.
В Минфине отмечают, что это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.
Следующим шагом структурной реорганизации фискальной службы станет создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.