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В Украине больше не будет налоговых инспекций
29.03.2018 14:56
В Украине больше не будет налоговых инспекций

Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.

В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям Государственной фискальной службы в регионах, информирует svodka.net.

Такое решение утвердил Кабинет министров постановлением «О реформировании некоторых территориальных органов ГФС», говорится на сайте Министерства финансов.

Ликвидация районных органов является первым этапом структурной реорганизации фискальной службы.

В Минфине отмечают, что это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам – сосредоточиться на обслуживании плательщиков.

Следующим шагом структурной реорганизации фискальной службы станет создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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