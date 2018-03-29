Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018

Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112 670 000 грн, разделен на два лота, - свидетельствуют данные системы Prozorro .

Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн.

В рамках второго лота Укрзализныця хочет обеспечить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9670000 грн. Конечный срок выполнения работ - 31 октября 2018.

Второй тендер по оценочной стоимостью 17020000 грн предусматривает закупку работ по покраске и усиление металлических пролетных строений со сроком исполнения до 31 августа 2018 года.

21 марта Укрзализныця получила согласие на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя для строительства экспресса Киев-Борисполь.

Ожидается, что до 1 июня Мининфраструктуры Укрзализныця и аэропорт Борисполь должны провести необходимые организационные и технологические мероприятия, связанные с подготовкой и началом с 1 июня строительных работ. Запуск поездов на новом маршруте предстоит 1 декабря.