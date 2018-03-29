|"Кролиха Оля": Цибульська розсмішила шанувальників дивним капелюшком (ФОТО)
|29.03.2018 14:59
|
Відома телеведуча та співачка Оля Цибульська, яка нещодавно здивувала шанувальників обличчям без мейк-апу, вирішила, схоже, взяти приклад з Каті Осадчої і відвідати прем'єру мультику у яскравому капелюшку.
Так, зірка з'явилася на "Кролику Петрику" у світло-коричневому капелюсі з довгими вушками. Образ Цибульська доповнила таким же пальто та золотистою сукнею.
"Кролиха Оля до перегляду мультфільму готова", - підписала фото Оля.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями