Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас идет процесс подготовки к принудительному взысканию долга с российского газового монополиста «Газпрома» в пользу национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Как передает УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«На сегодняшний день происходит начисление пени с «Газпрома», пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил он.

Также, по его словам, в настоящее время проходит процесс подготовки к принудительному взысканию долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

«В-третьих министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с «Газпрома» по другому решению — национального украинского суда. Уже более 100 миллионов гривень было взыскано в госбюджет», — добавил министр.

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