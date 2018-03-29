|Украина готовится принудительно взыскать с «Газпрома» долг
|29.03.2018 15:00
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Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что сейчас идет процесс подготовки к принудительному взысканию долга с российского газового монополиста «Газпрома» в пользу национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Как передает УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.
«На сегодняшний день происходит начисление пени с «Газпрома», пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно», — заявил он.
Также, по его словам, в настоящее время проходит процесс подготовки к принудительному взысканию долга в соответствии с решением Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.
«В-третьих министерство юстиции продолжает взыскание задолженности с «Газпрома» по другому решению — национального украинского суда. Уже более 100 миллионов гривень было взыскано в госбюджет», — добавил министр.