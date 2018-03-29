В январе-феврале 2018 года мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 276,6 млн тонн. При этом в феврале стальное производство в мире возросло в годовом исчислении на 3,5%, до 131,7 млн тонн, тогда как к январю сократилось на 5,5%.

В феврале 2018 года Украина упала на 12-е место в рейтинге мировых производителей стали, пропустив вперед Италию и Иран. Кроме того, Индия вернула себе 2-е место, которое заняла в декабре, обойдя Японию.

В 2017 году мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5,3%, до 1691,2 млн тонн. В прошлом году Украина также упала на 12-е место в рейтинге мировых производителей стали.

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