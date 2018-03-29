Экспертам проекта Virtual Telescope Project удалось сделать эксклюзивный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, сходящей с орбиты Земли. Ожидается, что в скором времени она сгорит в атмосфере. Об этом стало известно из информации, опубликованной на официальном сайте проекта.

Отмечается, что момент удалось запечатлеть на автоматический телескоп в аризонской обсерватории Тенагра в США.

По информации пресс-службы, в момент съемки Тяньгун-1 находилась на высоте в примерно 220 километров, что составляет половину высоты, на которой размещена Международная космическая станция (МКС).. Скорость движения Китайской станции - более 28 тысяч километров в час.

Отметим, что проект Virtual Telescope Project - некоммерческая инициатива по наблюдению за космическими объектами при помощи нескольких роботизированных телескопов, управление которыми происходит дистанционно в режиме реального времени.

Как сообщал svodka.net.uа, стало известно, что Европейское космическое агентство планирует запустить телескоп ARIEL , который будет изучать атмосферы экзопланет. Предварительно запуск произойдет в 2028 году.

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