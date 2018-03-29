Нормандская четверка — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России).

Лидеры Украины Петр Порошенко, Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы, информирует svodka.net.

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Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на официальном сайте президента Украины сегодня, 29 марта.

«Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают свою любовь имплементации Минских договоренностей во всех их измерениях (безопасностном, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

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Также президенты Украины, РФ и Франции и канцлер ФРГ поприветствовали возобновление с 30 марта 2018 года режима прекращения огня на линии столкновения на Донбассе в связи с пасхальными праздниками.

Главы государств также призвали приложить больше усилий для освобождения украинских граждан, которых незаконно удерживают в ОРДЛО по формуле «всех на всех».

Нормандская четверка или Нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

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