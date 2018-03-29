|
Хмара хочет взять Савченко на поруки
|
29.03.2018 15:05
|
Коллегия судей Апелляционного суда Киева согласилась приобщить к
материалам дела заявление диссидента, бывшего народного депутата
Украины Степана Хмары о желании взять внефракционного нардепа
Надежду Савченко на поруки. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Хмара пришел в суд, который рассматривает жалобу
на арест Савченко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com (архив)
Адвокат попросил приобщить заявление Хмары к материалам дела
и учесть его при принятии решения. Защитник подчеркнул, что
экс-нардеп присутствует в суде.Савченко заявила, что благодарна
Хмаре, но отметила, что боится за его репутацию."Если они могли
посадить одного героя, то могут очернить и опорочить и
другого", – сказала она.Суд согласился приобщить
заявление Хмары к материалам дела.22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее
задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права на залог. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26
марта адвокаты Савченко обжаловали ее
арест. Апелляционный суд Киева сейчас рассматривает эту
апелляцию.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира