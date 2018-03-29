Коллегия судей Апелляционного суда Киева согласилась приобщить к материалам дела заявление диссидента, бывшего народного депутата Украины Степана Хмары о желании взять внефракционного нардепа Надежду Савченко на поруки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Хмара пришел в суд, который рассматривает жалобу на арест Савченко Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com (архив) Адвокат попросил приобщить заявление Хмары к материалам дела и учесть его при принятии решения. Защитник подчеркнул, что экс-нардеп присутствует в суде.Савченко заявила, что благодарна Хмаре, но отметила, что боится за его репутацию."Если они могли посадить одного героя, то могут очернить и опорочить и другого", – сказала она.Суд согласился приобщить заявление Хмары к материалам дела.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26 марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест. Апелляционный суд Киева сейчас рассматривает эту апелляцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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