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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - ОБНОВЛЕНО
29.03.2018 15:05
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - ОБНОВЛЕНО
О сбоях сообщили пользователи в ряде стран ЕС, Украине, России и Беларуси
Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе с мессенджером. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере отключением питания в кластере серверов компании.
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - ОБНОВЛЕНО Фото: iPhones.ru

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают проблемы с соединением. Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся вернуть вас онлайн как только это будет возможно" , - говорится в сообщении.

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Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере отключением питания в кластере серверов компании.

По словам Дурова, сбои в основном коснулись европейских пользователей. "Работаем над тем, чтобы исправить проблему, но многое зависит от того, когда обслуживающая дата-центр компания возобновит работу оборудования", - уточнил предприниматель.

В прошлом году глава "Роскомнадзора" Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram  на территории страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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