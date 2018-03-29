|В работе мессенджера Telegram произошел сбой, - ОБНОВЛЕНО
|29.03.2018 15:05
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О сбоях сообщили пользователи в ряде стран ЕС, Украине, России и БеларусиПользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе с мессенджером. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере отключением питания в кластере серверов компании.
Фото: iPhones.ru
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают проблемы с соединением. Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся вернуть вас онлайн как только это будет возможно" , - говорится в сообщении.
обновление:
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере отключением питания в кластере серверов компании.
По словам Дурова, сбои в основном коснулись европейских пользователей. "Работаем над тем, чтобы исправить проблему, но многое зависит от того, когда обслуживающая дата-центр компания возобновит работу оборудования", - уточнил предприниматель.
В прошлом году глава "Роскомнадзора" Александр Жаров пригрозил заблокировать Telegram на территории страны.
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