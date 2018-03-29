Илона ВАРЛАМОВА, «ФАКТЫ»

Десять лет назад винничанин Игорь Добрянский начал свой первый бизнес с тысячей гривен в кармане. Природное предпринимательское чутье ни разу не подвело его в выборе направления, и он успешно реализовал несколько проектов в родном городе. В 2016 году задумался над тем, чтобы сделать сервис проката автомобилей более масштабным. Вкладывать деньги в покупку новых машин не хотелось. Решение пришло во время утренней тренировки по спортивной ходьбе. Добрянский основал интернет-сервис, который позволяет владельцам автомобилей заработать, сдавая свое авто в аренду, а туристам и путешественникам — сэкономить на услуге. В разработку платформы Игорь Добрянский с партнерами вложили 80 тысяч долларов собственных инвестиций и к осени 2017 года запустили сервис на территории Украины. За последний месяц на сайте SizeCar зарегистрировалось более трех тысяч человек. По словам Добрянского, проектом уже заинтересовались американские инвесторы, и команда держит курс на рынок США.

— Я занимаюсь спортивной ходьбой около пяти лет, — рассказывает учредитель компании Игорь Добрянский о возникновении идеи. — Каждое утро прохожу примерно десять километров. Во время одной тренировки мне и пришла мысль, что можно сдавать в аренду автомобили местного населения через онлайн-платформу и зарабатывать на этом свой процент. Таким образом выигрывают все: хозяин автомобиля получает пассивный доход, арендатор экономит на стоимости проката порядка сорока процентов (ведь у нас нет затрат, которые несут прокатные компании, обслуживая свои автомобили), а мы берем двадцать процентов комиссии с транзакции. К тому же стационарные прокаты представлены только в крупных районных центрах, а такой сервис доступен везде, где живут люди, ездят машины и есть Интернет.

— Мне кажется, на украинском рынке такой проект может столкнуться с проблемой недоверия. Многие не желают делиться своим автомобилем с незнакомыми людьми…

— Такая проблема есть. Многие ценят свой автомобиль, почти как жену. Мы предлагаем владельцу самостоятельно устанавливать психологически комфортную сумму залога, чтобы дать свой автомобиль другому человеку. Я c командой создавал сервис, исходя из собственного опыта, потому рекомендую устанавливать залог в пределах десяти процентов от стоимости автомобиля. Можно и больше, но надо понимать, что от размера залога зависят шансы сдать машину в аренду. Также рекомендуем страховать автомобиль на полное КАСКО.

— Вы предлагаете любому владельцу автомобиля сдать свою машину в аренду незнакомым людям через SizeCar. Какие гарантии, что машина вернется в целости?

— Мы верифицируем пользователя по его банковской карте, мобильному номеру и электронной почте. Проверяем по базам Международной ассоциации автопрокатных компаний. Это примерно 50 тысяч человек из стран СНГ, которые когда-либо брали автомобили в аренду. Если за человеком числятся грешки, он будет в черном списке. Тех, кто чист, мы отмечаем зеленой галочкой. Конечно, исключить человеческий фактор мы не можем.

Арендатор, в свою очередь, руководствуется системой отзывов. Появление негативного отзыва в профиле владельца лишит его шанса сдать автомобиль повторно. Если же хозяин автомобиля окажется недобросовестным и как-то попытается смошенничать, мы будем привлекать правоохранительные органы и способствовать судебному разбирательству. В США вообще все построено на отзывах. Никто не будет иметь с вами дело, если у вас негативная история. На это делаем ставку.

— Сколько в среднем может заработать хозяин автомобиля через сервис?

— Зависит от рыночной стоимости машины. От 300 до 1000 гривен. Владелец может сам устанавливать стоимость, но мы разместили на сайте калькулятор, который рассчитывает рекомендованную сумму.

— Вы уже давно занимаетесь бизнесом, и SizeCar — не первый проект. С чего начинали?

— Какое-то время я работал на небольшом предприятии, торгующем металлочерепицей и профнастилом. Возглавлял отдел продаж. Разобравшись в этой сфере, открыл собственный офис. Это было десять лет назад. Я начал свой первый бизнес с тысячей гривен в кармане. Договорился оплатить аренду офиса в конце месяца. Видел, как хорошо продаются материалы, которыми собрался торговать, и понимал, что отобью аренду и заработаю в любом случае. Брал семьдесят процентов предоплаты, покупал товар, остальные тридцать процентов, которые были моей маржой, получал в конце. Это был бизнес без вложений. Продолжил по той же схеме. Через полгода заработал на иномарку, спустя год у меня была сеть офисов в районных центрах Винницы. Кроме меня, этими материалами там почти никто не торговал, и я занял монопольную позицию. А через два года продал бизнес за сумму, равную годовой выручке. На эти деньги купил десяток машин эконом-класса и начал сдавать их в аренду в Виннице. Моими клиентами преимущественно были таксисты. Это довольно горький опыт: клиенты уходили в запой, разбивали машины, не возвращали деньги. Приходилось ходить по судам. Арендой также пользовались люди приехавшие из соседних стран: России, Белоруссии, Молдавии, часто — из Израиля. Бывало, крупные фирмы арендовали автомобиль для сотрудника на продолжительное время, и это были мои любимые сделки, потому что платили сразу за несколько месяцев.

Хотелось вложить деньги еще куда-то. Отправился в США посмотреть, как там работает бизнес, почерпнуть идеи. Меня всегда интересовала сфера развлечений. Обожал кинематограф, смотрел много фильмов и искал идею, связанную с этим направлением. Побывав в американском кинотеатре, где вместо кресел были кровати, решил открыть такой же в Виннице. Справился за две недели. Кинотеатр назывался «Бродвей». В нем было два зала: в одном — кровати с балдахинами, в другом — огромные кресла-мешки. Проект был очень удачный, залы всегда забиты. На руку сыграло и то, что самый большой кинотеатр города как раз закрылся на реставрацию и ниша оказалась свободна. Спустя два года на рынок Винницы зашел крупный игрок в сети кинотеатров, и поток людей поубавился. Я продал этот бизнес. Помимо проката и кинотеатра, у меня была IТ-компания. Понимая, что это выгодный бизнес, я нанял специалистов по разработке мобильных приложений и сайтов, организовал им офис. Нашел агентов в США, которые за определенный процент искали нам заказчиков на американском рынке. Проект требовал с моей стороны больше контроля и внимания, чем я готов был уделить. Его я тоже продал.

* Игорь Добрянский (справа): «В Америке я познакомился с послом Украины в США Валерием Чалым. Он пообещал помочь в привлечении инвестиций»

— Вы относитесь к людям, которым нравится запускать проекты, но не управлять ими?

— Точно. Люблю наладить все процессы, а потом просто наблюдать за работой готового проекта со стороны. Я размышлял над тем, как можно масштабировать мой прокатный бизнес, выйти за пределы Винницы, не покупая новых автомобилей. Одна точка проката стоит 60 тысяч долларов, плюс нужно нанять директоров, обучить персонал… Это слишком затратно. Тогда возникла идея SizeCar.

— Как планируете вывести проект на американский рынок и с чего начали работу?

— Сразу ориентировался на американский рынок. Там у меня был знакомый, которому я предложил заняться поиском инвестиций и продвижением проекта на территории США. Мы познакомились в 2014 году, во время моей поездки в Америку по программе «Открытый мир». Участников программы, молодых социально активных лидеров со всего мира, отбирает американский Конгресс и организовывает семидневный ознакомительный тур по Соединенным Штатам Америки. Там мы познакомились с послами и консулами, были на официальном ужине с конгрессменами и государственными служащими.

Спустя шесть месяцев стало понятно, что со стороны знакомого нет никаких полезных для проекта действий, и нам пришлось попрощаться с ним. Мы потеряли драгоценное время. Для стартапа шесть месяцев — это громадный срок. С тех пор я более тщательно выбираю партнеров.

Прошлым летом я презентовал проект в Вашингтоне при поддержке посольства Украины, а также в Нью-Йорке и Бирмингеме (штат Алабама). Узнал, что из Винницы в Вашингтон представлять свои интересы отправляется делегация из представителей нескольких компаний: одного из крупнейших производителей майонеза и австрийского предприятия по производству замороженных фруктов, базирующегося в Виннице. Я настойчиво писал в «Фейсбук» мэру Винницы, что хотел бы представить винницкий стартап в США. Был приятно удивлен открытостью нашей власти и поддержкой стартаперов на местном уровне. Меня включили в состав делегации с условием, что все расходы за свою поездку оплачиваю самостоятельно. Настойчивость — необходимое качество для достижения успеха. Добиваясь чего-то, необходимо использовать все возможные каналы коммуникаций и не отступать. Рано или поздно получите результат.

Из Вашингтона я уже самостоятельно вылетел в Нью-Йорк. В США проводится много мероприятий, на которых любой желающий может бесплатно презентовать свой проект, пообщаться с людьми, вовлеченными в стартаперскую среду, познакомиться с венчурными инвесторами и даже выпить пива с мэром Нью-Йорка. Все они очень открытые люди, общаясь с которыми не чувствуешь никаких границ. Я также выступил на масштабной встрече с представителями всех крупных корпораций штата Алабама, организованной бизнес-альянсом города Бирмингем, и увидел интерес со стороны потенциальных американских инвесторов.

Познакомился с послом Украины в США Валерием Чалым. Он пообещал через консульство помочь в привлечении инвестиций и направить мою заявку в венчурные фонды во все штаты. Оставалось запустить сервис на территории Украины, отработать все ошибки и продемонстрировать готовое решение инвесторам, что мы и сделали к осени 2017 года.

— Сколько еще планируете вложить в проект и когда рассчитываете выйти на окупаемость?

— Мы предлагаем десять процентов компании за 250 тысяч долларов. Этой суммы хватит, чтобы вырасти и привлекать следующий раунд в размере нескольких миллионов долларов. Окупиться планируем через два-три года.

Сейчас активно подаем заявки в американские акселераторы. Они дают все, чтобы взрастить успешный проект и увеличить ваши объемы продаж: 140 тысяч долларов и три месяца обучения, как правильно вывести продукт на американский рынок. Взамен берут только семь процентов компании. Делаем ставку на Нью-Йоркский акселератор с главным офисом на Манхэттене.

Для сравнения: акселераторы в Украине предлагают 20 тысяч долларов за 49 процентов компании.

