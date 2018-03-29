Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту «Марьинка», наблюдая через оптический прибор за участком ответственности, был ослеплен лучом, который направили со стороны оккупированной территории. В результате военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.

«Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров. В настоящее время военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения», — сообщается на Госпогранслужбы.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВСУ и представителей международных и правозащитных организаций.

Подобный случай был зафиксирован в июле 2016 года. В ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

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Стоит отметить, что в РФ слепящие лазеры приняты на вооружение МВД и выпускаются серийно.

В соответствии с «Дополнительным протоколом IV Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» (Вена, октябрь 1995), запрещено использование лазерного оружия, умышленно предназначенного для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, не использующего оптические приборы.

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