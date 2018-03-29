Высылка российских дипломатов странами ЕС и – это беспрецедентное событие в мировой истории. Однако Москва сейчас заинтересована в обострении отношений с Западом.

Об этом в блоге на "" заявил российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский, передает .

"Москва сейчас заинтересована в обострении отношений с Западом - на грани войны, но переходя ее. Путин он хотя и сумасшедший, но понял, что, потерпев поражение в Украине и в Сирии, никаких новых славных побед русского мира он не принесет. Состояние напряженности и осажденной крепости – выгодно ему для пожизненного правления. В осажденной крепости можно как угодно разбираться со своими подданными и давить любое сопротивление", – написал Пионтковский.

Он также отмечает, что Кремль может разорвать дипломатические отношения с Украиной.

"Кстати, то, к чему призывает саму Украину большая часть общественного мнения украинцев", – добавляет Пионтковский.

По его словам, высылка российских дипломатов – это кульминация 4-х лет агрессии России в Европе и против Украины. Журналист также провел параллель с событиями 30-х годов прошлого столетия, когда "очень много позволялось и Гитлеру".

"Запад старался как-то заниматься миротворчеством, но в конце концов, решил проблему германского нацизма. Видимо, такая храбрость достигнута и в отношении путинизма. Именно в этом состоит солидарность и беспрецедентность коллективной меры по выселки российских дипломатов", – отмечает он.

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