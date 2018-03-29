Социальную карту участников АТО уже получили 135 тыс человек

Социальной карточкой участника АТО на сегодня уже пользуются 135 тыс. участников операции и членов их семей, сообщил глава Всеукраинского объединения участников АТО "Українці-разом!" Руслан Руденко.

"Уже 135 тыс. участников АТО и членов семей погибших защитников получили социальную карточку АТО. Она позволяет получить максимальные скидки или вообще бесплатно определенные товары или услуги. Партнерами по этой социальной программе для участников АТО уже выступили 2,5 тыс. предприятий, от маленьких магазинов до больших торговых сетей", - рассказал Р.Руденко на брифинге в четверг в Киеве.

Глава объединения рассказал, что с предприятиями или производителями, которые пожелают присоединиться к программе и помогать участникам операции, подписывается меморандум о сотрудничестве, после чего люди, которые располагают социальной карточкой, могут пользоваться скидками этого предприятия.

"У нас также есть сеть юридической поддержки по всей Украине, есть наработки юристов на местах. За 2,5 года существования этой программы за первичной юридической помощью к нам уже обратились свыше 30 тыс. участников АТО-владельцев этих карточек", - отметил он.

Р.Руденко отметил, что программа открыта для сотрудничества и пригласил всех желающих посетить сайт объединения частников АТО "Українці разом!".