Народный депутат Надежда Савченко во время заседания Апелляционного суда Киева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных.

"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - заявила политик перед началом судебного заседания.

Также она отметила, что требует открытого суда над собой.

"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят врать народу, пусть врут открыт!" - призвала нардеп.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 28 марта, на странице народного депутата Украины Надежды Савченко в

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