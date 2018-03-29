Накануне открытия международного сельхозсалона в Париже пресса писала, что в некоторых овощах и фруктах концентрация пестицидов зашкаливает за допустимый по европейским нормам максимум. Возмутителем спокойствия оказалась французская неправительственная организация Générations futures, опубликовавшая 20 февраля рейтинг овощей и фруктов — «чемпионов» по содержанию химикатов.

Официальная кампания в пользу здорового образа жизни и регулярного потребления овощей и фруктов стартовала во Франции 10 лет назад. На разные лады радио и телевидение систематически напоминают населению, что в день надо съедать не менее пяти овощей и фруктов. Сегодня каждый француз потребляет в год около 160 килограммов этих продуктов. Однако оказалось, что не всякие овощи и фрукты полезны.

По данным Générations futures (Женерасьон Фютюр) пестициды были найдены в 73% фруктов в магазинах обычного типа, не «био». Виноград, мандарины, вишня и клубника – чемпионы в этом «рейтинге». Касается это и яблок, которые пока остаются в разряде «любимых фруктов» французов. Пробы на пестициды на рыночных яблоках дали положительный результат в 79% случаев. Кроме того, позитивные пробы на пестициды показали 40% овощей. Самый высокий процент содержания — в черешковом сельдерее, травах типа петрушки, базилика и укропа, а также в итальянском цикории. Меньше пестицидов в кукурузе и спарже. Но для большей уверенности в качестве продукта Générations futures рекомендует потреблять биопродукты. Февральская кампания этой НПО преследует несколько целей — рассказал RFI ее основатель Франсуа Вильретт (Francois Villerette).

Франсуа Вильретт: Во-первых, подходят к концу предпринятые президентом Франции консультации по вопросу о производстве и потреблении качественных продуктов питания. Эти широкомасштабные обмены мнениями шли с июня 2017 года. На их основе подготовлено законодательство, которое нормирует качество питание. Текст находится сейчас на обсуждении в парламенте. Он включает и вопросы доходов сельскохозяйственных предприятий, и вопросы безопасности пищевой продукции. Безопасность – главная составляющая этого закона. В рамках дебатов каждый стремится привлечь внимание общественности к своим аргументам. Поэтому мы опубликовали отчет сейчас. Помимо этого, в январе выходит ежегодный отчет по пестицидам крупнейшей американской неправительственной организации Environnemental Working Group. Это очень интересный отчет, и французская пресса всякий раз его радостно комментирует. Проблема в том, что данные в этом отчете относятся к совершенно другому рынку. В США иные производители, импорт ведется из других стран, другие потребительские традиции. Мы давно понимали абсурдность такой ситуации. Поэтому провели наконец свое исследование. Проверка фруктов и овощей на содержание пестицидов требует проведения десятков лабораторных анализов. У нашей маленькой организации таких средств нет. Поэтому мы использовали официальные данные Генеральной дирекции по вопросам конкуренции и борьбы с мошенничеством (DGCCRF). Она проводит ежегодные заборы проб на рынках на наличие пестицидов. Для отчета мы свели в едином документе данные пяти последних лет по наиболее потребляемым овощам и фруктам.

На что направлено действие Générations futures?

Франсуа Вильретт: Мы преследуем две цели. Во-первых, потребитель, как гражданин страны, имеет право на информацию. Поэтому прозрачность необходима в этом вопросе. Получив информацию, каждый может решать, принимать ее во внимание или нет. Но это уже его личная ответственность. Мы же даем каждому информацию, к которой без нас он доступа не получит. Второй аспект этого вопроса следующий. В рамках дебатов по проекту закона «о продуктах питания» нам кажется важным предъявить информацию о значительном содержании пестицидов в продаваемых во Франции продуктах. В некоторых случаях их содержание значительно превышает европейские нормы. Наш отчет предназначен для правительства и депутатов. В дополнение к уже имеющимся опросам общественного мнения. Но на этом наша роль не заканчивается. В конце марта правительство примет генеральный план сокращения использования пестицидов. Сейчас правительство ведет консультации по этому вопросу. Наш отчет – убедительный аргумент в пользу их реального сокращения.

Сегодня Франция занимает третье место в Европе по сельхозплощадям, отведенным под биологически чистую продукцию. В среднем семеро из десяти французов готовы покупать продукцию «био» раз месяц. А ведь до 2000 года производство биологически чистой сельхозпродукции во Франции почти не существовало. Как вы оцениваете такую эволюцию?

Франсуа Вильретт: Некоторые говорят сегодня, что наши усилия безрезультатны или что общество меняется слишком медленно. Но если оглянуться в прошлое, видно, какие произошли большие изменения. По последним данным, под биокультуры во Франции отведено 6,5% сельхозугодий. Это очень много. В 90-х годах таких культур практически не было. Изменилось и отношение к пестицидам. Раньше мы приводили результаты исследований о вреде обработки химикатами, нас никто не слушал. Над нами чуть ли не смеялись. В 2013 году, вместе с Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), эксперты собрали и проанализировали медицинские публикации по этой теме за последние 30 лет. Это им позволило собрать и классифицировать все виды патологий, которые возникают в результате длительного воздействия пестицидов на организм человека. Мы не ратуем за полный отказ от всех видов сельского хозяйства кроме «био». Но важно, чтобы хозяйства не биологической направленности тоже делали усилия и улучшали свои методы обработки культур. Сегодня существуют системы, ограничивающие химическое воздействие на окружающую среду. Для этого нужны нормы и помощь работникам сельского хозяйства, чтобы они могли снизить объемы пестицидов.

Председатель организации Générations futures напомнил, что на биологически чистые хозяйства приходится 6,5% процентов сельхозугодий Франции. В рамках новой аграрной политики президент Франции Эмманюэль Маркон надеется увеличить эти площади к 2022 году до 15%. Эксперты считают, что такую цель правительству будет трудно осуществить, если не сократить импорт во Францию сельхозпродукции. Сегодня импорт составляет 30% от общего объема потребляемой во Франции сельхозпродукции категории «био».

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