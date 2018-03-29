В расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о контактах предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией фигурирует некое "лицо А". По данным агентства Reuters, так обозначен прежний офицер российской разведки, украинец Константин Килимник. В материалах спецпрокурора Мюллера (на фото) фигурирует прежний российский шпион, утверждает Reuters Фото: EPA В материалах спецпрокурора Роберта Мюллера указывается некое "лицо А" – человек, который работал в лоббистской фирме руководителя кампании Трампа Пола Манафорта.Согласно описанию, это Килимник, сотрудничавший с Манафортом во время работы на Партию регионов в Украине, пишет агентство.Следствию стало известно о контактах Килимника с партнером Манафорта Риком Гейтсом и адвокатом Алексом ван дер Цваном осенью 2016 года.30 октября 2017 года Манафорта и его заместителя Рика Гейтса обвинили в сговоре против США. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест.16 февраля 2018 года офис Мюллера предъявил ван дер Цвану обвинение в даче ложных показаний относительно контактов с Гейтсом.Собеседник Reuters предположил, что появление в судебных записях о связях чиновников команды Трампа фамилии российского разведчика может стать ключевым элементом расследования Мюллера.Килимника называют посредником в переговорах Манафорта с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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