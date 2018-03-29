В расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о
контактах предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией фигурирует
некое "лицо А". По данным агентства Reuters, так обозначен прежний
офицер российской разведки, украинец Константин Килимник. В
материалах спецпрокурора Мюллера (на фото) фигурирует прежний
российский шпион, утверждает Reuters Фото: EPA В материалах
спецпрокурора Роберта Мюллера указывается некое "лицо А" –
человек, который работал в лоббистской фирме руководителя
кампании Трампа Пола Манафорта.Согласно описанию, это Килимник,
сотрудничавший с Манафортом во время работы на Партию регионов в
Украине, пишет агентство.Следствию стало известно о контактах
Килимника с партнером Манафорта Риком Гейтсом и
адвокатом Алексом ван дер Цваном осенью 2016 года.30 октября
2017 года Манафорта и его заместителя Рика Гейтса обвинили в
сговоре против США. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест.16 февраля 2018
года офис Мюллера предъявил ван дер Цвану обвинение в даче
ложных показаний относительно контактов с Гейтсом.Собеседник
Reuters предположил, что появление в судебных записях о связях
чиновников команды Трампа фамилии российского разведчика может
стать ключевым элементом расследования Мюллера.Килимника называют
посредником в переговорах Манафорта с российским миллиардером
Олегом Дерипаской.
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