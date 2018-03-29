Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования

Руководство Идаской спасательного центра подтвердило, что причиной увольнения является незнание государственного языка. Решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года, сообщает ERR.ee .

"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком" , - сказал руководитель центра Айларов Хольцман.

По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы и за восемь лет потратил на это более 70 000 евро.

Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти 25 лет. По его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.

"Один из учеников-пожарных встал и сказал, что нам не нужна эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и она практически нам не нужна. Преподавательница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры" , - рассказал Афанасьев.