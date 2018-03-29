|В Эстонии освободили 12 спасателей за незнания государственного языка
|29.03.2018 15:13
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Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требованияВ эстонском уезде Ида-Вирумаа освободили 12 спасателей из-за недостаточного знания эстонского языка.
Фото: Scanpix / Postimees
Руководство Идаской спасательного центра подтвердило, что причиной увольнения является незнание государственного языка. Решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года, сообщает ERR.ee .
"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком" , - сказал руководитель центра Айларов Хольцман.
По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы и за восемь лет потратил на это более 70 000 евро.
Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти 25 лет. По его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.
"Один из учеников-пожарных встал и сказал, что нам не нужна эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и она практически нам не нужна. Преподавательница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры" , - рассказал Афанасьев.
Напомним, парламентская комиссия Сейма Латвии решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычной образования , под которой подписались 10 000 человек.