В России пять миллионов семей, которые не могут иметь детей. Специалисты из Общенациональной Ассоциации генетической безопасности начали разбираться, с чем связан рост между населения стерильных пар.

Специалистами был сделан требование в животноводческое хозяйство о получение корма, которым кормят скот. По прибытию корм отдали в лаборатории, где провели его исследование. Корм оказался с содержанием ГМО. Что любопытно! По характеристикам, заявленным производителями, корм не содержит ГМ-включений. Результаты исследования показали обратное.

Также Институтом проблем экологии и эволюции РАН был проведен опыт на животных, которых кормили этими кормами. Уже у первого поколения родившихся животных было отмечено подавление роста, развития и нарушенная репродуктивная функция. Т.е. животные были стерильны.

Таким образом, был зафиксирован факт влияния на репродуктивную функцию.

Корма для скота, это вопрос безопасности населения страны, т.к. скот, это будущее мясо, которое мы все с вами покупаем и едим. И если скот кормят ГМ-кормами, то полученное таким образом мясо стерилизует население.

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