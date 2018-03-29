|Духовные скрепы: российскую учительницу уличили в связи с ученицей 10 класса (фото)
|29.03.2018 15:18
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В Новгородской области РФ учительницу биологии, завуча Ирину Сергеевну уличили в связи с 10-классницей Лерой.
Как сообщает в своем Telegram-канале Mash, девочка — любимчик педагога, у обеих в соцсетях общие фото, признания в любви и трепетные чувства.
Но анонимы прислали Лериной маме откровенные скрины якобы из сторис учительницы. Десятиклассница и Ирина Сергеевна утверждают, что эта фотография — фотошоп.
Так, учительница говорит, что у нее нет такого белья, а рубаха — «непонятная, мужская». А девочка утверждает, что грудь на фотографии «не ее размера вообще».
Данной историей заинтересовался Следственный комитет РФ, начата доследственная проверка. «Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в ведомстве.