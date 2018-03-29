Ученые из Университета Техаса назвали обладательницу идеальной фигуры. Почетный титул получила британская актриса и фотомодель Келли Брук.

Авторы исследования потратили два года на поиски идеального женского тела. Они проверили несколько параметров, в том числе рост, вес, длину волос и форму лица. Исходя из результатов, именно Брук, по их мнению, является наиболее близкой к идеалу. , информирует svodka.net.

38-летнюю актрису и модель Келли Бруксотрудники Университета Техаса ранее назвали эталоном физической красоты. При этом исследователями учитывались не только телесные пропорции. Одним из важнейших факторов, влияющих на результат, стала привлекательность женской фигуры в глазах мужчин.

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Обнаруженная учеными закономерность подтвердила мнение, что современные стандарты женской красоты изменились. Худощавость, которую так ценили 15-20 лет назад, отошла на второй план. В наши дни красивыми и соблазнительными считаются гораздо более пышные женские формы.

«Фигура, которую большинство женщин раньше сочли бы «слишком полной», привлекает мужчин больше прочих», — именно такое заключение в итоге было сделано специалистами из Университета Техаса.

По словам соавтора исследования Говарда Митенса, Келли по-настоящему естественна – она не делала никаких пластических операций и не проходила каких-то еще трансформаций. Ее тело выглядит полностью здоровым. В совокупности с гармоничными чертами лица это производит настоящий вау-эффект.

При этом сама Брук часто признавалась, что в юности она постоянно подвергалась насмешкам, так как считалась толстой.

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