Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин показал видео флешмоба, к которому присоединились его коллеги, в частности, Дмитрий Шепелев, Владимир Познер, Юлия Меньшова, Арина Шарапова, Леонид Якубович. Галкин: Это выражение соболезнования и моральной поддержки от моих коллег и меня всем жителям Кемерово и семьям погибших и пострадавших Фото: maxgalkinru / Instagram Видео опубликовал в Instagram Галкин."Это выражение соболезнования и моральной поддержки от моих коллег и меня всем жителям Кемерово и семьям погибших и пострадавших. Материальная поддержка осуществляется каждым индивидуально. Я никогда не кричу о том, что дал или перечислил деньги потому, что считаю, что должен помогать молча. И всегда помогал только так", – объяснил он.Галкин отметил, что власть обязана воспринимать гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность российской действительности, "потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться". #кемеровомыстобой P.S. 1. Уважаемые подписчики, интересующиеся, в чём цель флешмоба, поясняю: это выражение соболезнования и моральной поддержки от моих коллег и меня всем жителям Кемерова и семьям погибших и пострадавших. 2. Материальная поддержка осуществляется каждым индивидуально. Я никогда не кричу о том, что дал или перечислил деньги, потому что считаю, что должен помогать молча. И всегда помогал только так. 3. Всё, что я жду от чиновников, я написал в предыдущем посте. 4. Я не участвовал в политических кампаниях и не агитировал вас за кого-либо из наших политиков. Не ищите причину наших извечных российских проблем разгильдяйства, халатности и слепого стяжательства в последнем выборе большинства россиян. 5.Большая часть людей, я надеюсь, всё-таки понимает, что мы хотели таким образом показать, что никто не остался равнодушным. #кемеровомыстобой Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 27 Мар 2018 в 8:15 PDT Страшная трагедия в кемеровском торговом центре. Переживаем всей семьёй. Конечно, будут устанавливаться причины пожара и такого количества жертв, но одно очевидно: ну, не должно такое происходить в 21 веке при современном развитии технологий и возможностях обеспечения безопасности. Техническая оснащённость и подготовка сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций в местах скопления людей, да ещё и детей, должна быть на первом месте, до вопросов заработка. Даже если контролирующие органы смотрят сквозь пальцы, владельцы должны понимать, что это их зона ответственности: планы эвакуации, запасные выходы, сигнализация, квалифицированная помощь персонала и т.д. Если происходят такие трагедии, значит на уровне государства нужно проводить специальную программу по повышению знаний, навыков и ответственности за пожарную безопасность. Если к этому не подойти системно, то "хромая лошадь" нашего русского "авось пронесёт" будет всегда пересекать наш путь и забирать жизни. В том числе жизни пожарных, ведь и они героически погибают на пожарах, которые не случились бы, если бы их коллега не брал взяток. Если мы претендуем на звание Великой Державы, то у нас не могут в 2018 году в мирное воскресенье между бела дня пропадать несколько десятков детей от пожара. Все виды власти обязаны воспринимать эту гибель своих граждан не как трагическую случайность, а как трагическую закономерность нашей сегодняшней действительности, потому что по поводу случайности можно только соболезновать, а с закономерностью можно бороться. Так боритесь же, черт возьми, за жизнь людей не тогда, когда уже поздно! Этих задохнувшихся и сгоревших детей на просмотре мультфильма уже не вернёшь, так измените что-то, чтобы это никогда, НИКОГДА не повторилось, чтобы работа по повышению безопасности не закончилась сразу после волны авральных проверок, которые пройдут по всей стране. Россия станет Великой только тогда, когда в ней человеческая жизнь будет дорого стоить. Сердце кровью обливается от одной мысли о случившемся. Самые глубокие соболезнования от нашей семьи родным погибших! Душой с вами! #пожаркемерово Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 25 Мар 2018 в 11:03 PDT Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщают, что пострадали 79 человек. Родственники жертв собрали информацию о 85 пропавших без вести.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет 12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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