Сбой в Telegram был вызван плановыми работами провайдера дата-центра сервиса, сообщил в своем Twitter основатель мессенджера Павел Дуров.

"Это привело к незапланированному сбою. Благодаря распределенной инфраструктуре сбой не затронул пользователей в Америке и Восточной Азии", - сообщил П.Дуров.

Сбой Telegram произошел в четверг - он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. Проблемы в работе с Telegram испытали пользователи в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке. П.Дуров ранее объяснил сбой отключением электропитания серверов в дата-центре.

Для того чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем, П.Дуров пообещал установить более прямой и постоянный контакт между инженерами Telegram и электротехниками дата-центра. Также планируется провести модернизацию оборудования, обеспечивающего электропитание, добавил основатель Telegram.