|Лидеры стран нормандской четверки в ближайшие месяцы обсудят перспективы Минских соглашений
|29.03.2018 15:21
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Стороны приветствуют восстановление с 30 марта 2018 режима прекращения огня на ДонбассеЛидеры Украины Петр Порошенко, Германии Ангела Меркель, Франции Эммануэль Макрона и России Владимир Путин рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе в ближайшие месяцы.
Фото: ЕРА
"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их любовь имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко в четверг, 29 марта.
Также стороны приветствуют восстановление с 30 марта 2018 режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в связи с пасхальными праздниками.
Главы государств также призвали приложить больше усилий для освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживают в ОРДЛО по формуле "всех на всех".
Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнения Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне руководителей государств.
Как сообщал iPress.ua, встреча глав МИД в "нормандском формате" в Мюнхене , запланированная на вечер 16 февраля, не состоялась.