Стороны приветствуют восстановление с 30 марта 2018 режима прекращения огня на Донбассе

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их любовь имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко в четверг, 29 марта.

Также стороны приветствуют восстановление с 30 марта 2018 режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в связи с пасхальными праздниками.

Главы государств также призвали приложить больше усилий для освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживают в ОРДЛО по формуле "всех на всех".

Нормандская четверка или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнения Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне руководителей государств.