Запад не будет долго терпеть "разводняк" с созданием Антикоррупционного суда в Украине.

Об этом в интервью "" заявил один из лидеров политической партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе, передает .

"Это классический "разводняк", который Порошенко (президент Украины, - ред.) сейчас пытается впарить общественности. Даже если примут какой-то полуфабрикат (законопроекта о создании Антикоррупционного суда, - ред.) от того, что хотели изначально сделать, он пройдет очень серьезную международную критику", - сказал он.















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