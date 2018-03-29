Грантов в Украине становится все меньше, а борьба за обладание ими приобретает совершенно дикие формы. Это целый мир, который как бы не виден. Ну как алкоголь. Тоже целый мир, полный чудес и опасностей.

На смену старым, откровенно зажравшимся активистам-грантососам, которые уже окончательно обленились и вообще, гниды, не ловят антикоррупционных мышей, пришло новое поколение. Поколение «Г» (грантов). Они ничего делать не умеют, просто занимают «активную патриотическую позицию». Перед их глазами стоят примеры «старших товарищей», сделавших легендарные карьеры.

Виктория Сюмар каждое утро вставала в пять утра, кормила свиней, брала свежий рассыпчатый творог и шла на пригородную электричку «Жашков–Киев». Гиперлупов тогда не было, следовательно Вика с тяжелым ведром садилась на заплеванное семечками сиденье. Творог она продавала на базаре, полученные деньги складывала в копилку и в результате купила себе белый «Ауди», стала главой комитета по вопросам свободы слова и матерью украинских квот на радио и телевидении. Правда, в то время она начала регулярно получать гранты в качестве директрисы Института средств массовой информации. Очень удобная, надо сказать, штука. Допустим, надо купить пиццу в офис или новый холодильник. Вписываешь соответствующую сумму в графу «расходы», и не надо рано мотаться на базар.

Представители поколения «Г», впитавшие антикоррупционную борьбу с молоком матери, активно развернулись до и после «революции достоинства». Они нагло вытеснили старых лидеров на обочину процесса, в том числе и лысого таджика. Конкуренция просто бешеная. Грантодатели не без основания полагают, что их нае...ют получатели безвозмездной финансовой помощи, следовательно начались облавы, ревизии. Резко сократились объемы зелени. Ну типа основная работа уже сделана, осталось пройтись по «мелочам», помочь новым антикоррупционным органам посадить подлецов, ворующих средства, нажитые непосильным трудом американских и европейских налогоплательщиков. Ярко взошла звезда президента Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он сумел завладеть потоками Сороса и других неравнодушных к установлению в Украине демократии организаций. Потом его спалили на избиении журналиста и отлынивании от почетной службы в АТО. А шо делать? Приходится бороться за место под зеленым солнцем. Выживают, с...ка, самые безжалостные и хитрые.

И тут случилось самое страшное: коррупционеры, окопавшиеся по заданию Кремля во власти, нанесли страшный удар в самое сердце поколения «Г». Они коварно, подло и цинично протянули поправки в закон, обязывающие честных, белых и абсолютно пушистых грантососов декларировать свои доходы. Это просто шок. Вы представляете, что начнется, когда любой патриот сможет зайти на сайт и узнать, что тот же ЦПК имени Шабунина получил 50 «штук» баксов на проведение антикоррупционных тренингов в Умани? Знаете, какой срач начнется? Будут рваться пуканы у неудачников, которые сумели отсосать у посольства Нидерландов жалкие пять тысяч на защиту пид…сов в Бердичеве. Кстати, посольство Нидерландов, уютно обустроившееся на Подоле, аккурат напротив недавно установленного Кличко адского колеса обозрения, является своего рода Меккой для грантососов. Основные потоки, в том числе и соросовские, идут именно через голландцев. Раньше вообще лафа была. Те, кто в теме, могли, к примеру, подойти к нужному человеку и попросить тысяч тридцать-сорок на типографию. Типа печатать листовки, просвещающие население о демократических евроценностях. Никаких расписок, отчетности. Обыкновенный кулек из супермаркета с баблом. Потом, когда очень много активистов узнали о такой красивой теме, началась конкуренция, подставы, заседания советов по распределению, в ходе которых дело доходило до драк. Или вот еще пример из счастливого грантовского прошлого: в офисе «Хробацького (Громадьского) телевидения» стоял сейф, в который просто складывалась полученная валюта: евро, доллары, британские «паунды». Мустафа Найем с ностальгией вспоминает о тех временах: «Каждый просто подходил и брал столько, сколько нужно. Я, помню, взял пятьсот и забыл отдать». Идиллические времена были. «Золотой век».

Но, к сожалению, тогдашний руководитель «Хробацького» Рома Скрыпин первым понял, что можно забрать все. Началась эпическая битва, в ходе которой Рома изобрел новый, крайне удачный термин «медиа-пи…та», которым «наградил» своих побратимов. В итоге он скрылся с кассой в Берлине. Находчивый малый.

Понятное дело, что электронное декларирование активистов и общественных организаций может окончательно поломать всю малину. Одно дело, когда сытые антикоррупционеры на дорогих тачках ловят коррупционеров в свете софитов, проводят тренинги, форумы в Европе, снимают дорогие номера в отелях и телок. Совсем другое – когда их самих начинают ловить более голодные и неудачливые «коллеги», застрявшие на этапе «творог–электричка–рынок». Все же хотят зарабатывать с помощью «активной гражданской позиции». Бороться, к примеру, за создание Антикоррупционного суда, проводить флешмобы и ездить перенимать опыт в страны-члены НАТО.

До последнего времени вопрос отмывания заработанных непосильным трудом денег решался с помощью варианта «одолжил у Алены Притулы». Шеф-редактор «Украинской правды» оказалась совершенно безотказной женщиной. Когда прежний журналист «УП», а ныне народный депутат Сергей Лещенко зашкварился с покупкой элитной недвижимости в центре Киева ($280 000), он отмазался просто: одолжил большую часть суммы у Алены, которая дала без разговоров львиную долю. А где взяла деньги сама Алена, которая как бы едва сводит концы с концами? Вмешалось посольство США, и расследование Национального антикоррупционного бюро, созданного на деньги Госдепа, пришло к очевидному выводу – из тумбочки. Все чисты.

Декларирование «доходов» грантососов может засветить миллионы долларов, которые все еще направляются на «укрепление украинской демократии». Еще недавно речь шла о десятках (!) миллионов. Поймайте бывшего главу администрации президента Ющенко Олега Рыбачука и спросите: «Сколько бабла с подачи вашей подружки Клинтон влили в кампанию по дискредитации Януковича, в ваши рухи «честно», «прозоро» и так далее?». А Борисович вам ничего не ответит. Лишь покрутит отполированной лысиной и растворится в густом тумане неопределенности. Потому что есть вещи, о которых нельзя говорить вслух. Суммы могут шокировать волонтеров и активистов, которые скромно рубят бабло на тепловизорах для «фронта» и камуфляже «варан», совершенно исчезающем после первой стирки.

Возникает вопрос: почему власть президента Порошенко, который является «лучшим другом» всех европейских и американских лидеров, решила драконовскими методами расправиться с себе подобными грантососами? Потому что он понимает: если европейцы и американцы вскормили такое количество «неправительственных организаций», то могут прищемить и его чувствительные части тела. Схема же «прозрачная»: НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и создаваемый в адских муках Антикоррупционный суд напрямую подчиняются Госдепу и британскому правительству. Многочисленные грантососы-антикоррупционеры на деньги «международных финансовых организаций» создают подходящий информационный и политический фон для посадок кого угодно. Оно ему надо? Поэтому коалиция БПП и «Народного фронта» планомерно работает над разрушением схемы Госдепа. Вызвали в АП генпрокурора Луценко, налили ему стакан и сказали: «Понимаешь, Юра, тебе надо в ближайшие полгода отработать много заказов. Тебе все равно п...ц, следовательно дерзай». Воодушевленный Луценко быстро раскрыл два крупных террористических заговора с участием Савченко и Саакашвили, активно взялся за посадку Тимошенко и попытался с ходу штурмовать «мозговой центр переворота» – офис «Украинского выбора» Виктора Медведчука. Там ему показали фак, он не обиделся и установил прослушку в аквариуме главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, состоящего в контакте со спецслужбами Великобритании. С помощью аквариума удалось узнать много чего, следовательно Назару активно шьют дело.

По ходу ноги Порошенко полностью приручил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Тоже американская структура, созданная как раз для мониторинга электронных деклараций. Предыдущая руководительница совершенно зашкварилась, поскольку активно пилила бюджет – наняла за еду литовских хакеров из Броваров разрабатывать сайт для декларирования, который глючил еще на этапе создания программного обеспечения, выписывала себе стотысячные премии. Но, тем не менее, досидела до конца своих полномочий. Вместо нее избрали честного Сашу Мангула, который как бы не имеет никакого отношения к Порошенко. Просто работал у него шестеркой в правительстве «диктатора Азарова». Сам Петр Алексеевич занимал тогда должность министра экономического развития.

Вырисовывается следующая схема: с 1 апреля вступает в силу норма закона об обязательном электронном декларировании для грантососов. Новый руководитель НАПК тут же берет на карандаш всех «подозрительных активистов». Луценко возбуждает уголовные дела, и в квартирах честных антикоррупционеров проводятся обыски. Находят валюту, дорогие фаллоимитаторы, массивные золотые украшения. Понятное дело, что поднялся страшный крик. Европейские и американские кураторы начали кричать об удушении свободы слова в Украине. Послы европейских государств стали осуществлять демарши и угрожать главкому разнообразными карами. МВФ в очередной раз поклялся не давать ни копейки денег Украине. Тимошенко, которая решила прыгнуть в президентши, чутко уловила поднявшийся срач и потребовала от спикера Парубия безотлагательно созвать «внеочередную сессию Рады для отмены драконовского е-декларирования общественных организаций». Гарант, увидев такую движуху, тоже потребовал отменить поправки, которые сам же и внес. Но до первого апреля их уже физически отменить невозможно. Парубий привычно прикинулся идиотом и сделал вид, что опять не понимает большую часть слов. Сессию никто проводить не собирается. Тогда кураторы грантососов подключили тяжелую артиллерию – европейского комиссара Йоханнеса Хана. Тот сразу же выдвинул ультиматум: «украинская власть не выполнила своих обязательств и не отменила норму, которая противоречит европейским устремлениям Украины». Или вы оставляете в покое наших ручных зверьков, или мы вам безвиз отменим к е...ням.

Ну просто одно удовольствие наблюдать за европейской демократической дискуссией. Грантососы в темпе вальса переписывают недвижимость на родственников, перепрятывают валюту и продают «мерсы». Самые впечатлительные просят политического убежища в США. Послица Мари Йованович советует им утереть сопли и намекает, что Штаты не резиновые. Получается, что Порошенко действует чисто путинскими методами, выявляя «иностранных резидентов». Думаю, он получит п...ды и успокоится, поскольку это не тот случай, когда можно вести себя настолько нетолерантно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира