Подобный случай произошел в этом же районе в июле 2016 года, когда трое пограничников, ведя наблюдение за террористами с помощью оптических приборов, получили аналогичные поражения органов зрения.

Госпогранслужба заявила о признаках применения боевиками гибридной армии РФ в Донбассе «запрещенного лазерного оружия спецназначения», от которого пострадал пограничник. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГПСУ, пишет Лига.Новости.

В ведомстве рассказали, что несколько дней назад на контрольном посту Марьинка один из пограничников, который вел наблюдение через оптические приборы, был ослеплен лучом, направленным со стороны временно оккупированной территории. В результате этого военнослужащий получил ожог сетчатки глаза, его госпитализировали, информирует svodka.net.

Боевики могли применить «излучатели света большой мощности, так называемые ослепляющие лазеры», считают в ГПСУ.

В Госпогранслужбе напомнили, что подобный случай произошел в этом же районе в июле 2016 года, когда трое пограничников, ведя наблюдение за террористами с помощью оптических приборов, получили аналогичные поражения органов зрения.

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