В министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что очаг возгорание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово находился на четвертом этаже. Пожар произошел 25 марта Фото: ЕРА "В 16:09 мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: "Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было", – рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. Он добавил, что пожарные стразу же поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорание и приступили к тушению.Бурсин подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было."Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", - добавил пожарный. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщают, что пострадали 79 человек. Родственники жертв собрали информацию о 85 пропавших без вести. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают заявлениями о пропаже и гибели 64 человек, трое пропавших сегодня нашлись живыми.По факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет 12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога считает маловероятной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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