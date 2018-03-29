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В МЧС РФ заявили, что на момент прибытия пожарных охрана и администрация торгового центра в Кемерово отсутствовала
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29.03.2018 15:28
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В министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что очаг
возгорание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово находился на
четвертом этаже. Пожар произошел 25 марта Фото: ЕРА "В 16:09
мы уже прибыли к центральному входу. Из ТЦ в это время выходили
люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на
телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена
значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали:
"Эвакуируйтесь!". Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия
пожарных не было", – рассказал начальник службы пожаротушения
первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской
области Андрей Бурсин. Он добавил, что пожарные стразу же
поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорание и
приступили к тушению.Бурсин подтвердил, что в здании не сработала
ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных
выходов не светились, аварийного освещения не было."Все
эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", - добавил
пожарный. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению
местных властей, возгорание возникло в детской батутной
комнате. "РИА Новости" со ссылкой на источники в
экстренных службах сообщают, что пострадали 79
человек. Родственники жертв собрали информацию о 85
пропавших без вести. В Следственном комитете РФ сообщили, что
располагают заявлениями о пропаже и гибели 64 человек, трое
пропавших сегодня нашлись живыми.По факту
инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым
задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени
Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет
12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога
считает маловероятной.
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