преступник в ящике нашли работники "Новой почты"

21 декабря 2017 житель Днепра изготовил деревянный ящик и сел в него и попросил друга отправить коробку по почте в Харьков. По дороге мужчина выбрался из "заточения" и похитил из других посылок ноутбук Toshiba стоимостью 5500 гривен, Apple Watch стоимостью 4875 гривен и мобильный телефон Хиоmи стоимостью 2704 гривны, - сообщает АТН.

Всего преступник похитил чужого имущества на сумму 13 000 гривен. Чужие товары вор составил в свой ящик и снова скрылся. Утром 22 декабря злоумышленника в ящике нашли работники "Новой почты".

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам без отбывания срока наказания в местах лишения свободы "условно".