Исчезли многие виды птиц, счет идет на десятки

Во Франции за 15 лет на треть сократилась популяция птиц, это связано с исчезновением насекомых, пишет The Guardian со ссылкой на Национальный центр научных исследований (CNRS).

За 15 лет исчезли некоторые виды насекомых, которыми птицы привыкли питаться. Ситуация «катастрофическая», считает работник Национального музея естественной истории Бенуа Фонтейн.

По его словам, сельская местность Франции «находится в процессе превращения в настоящую пустыню». Практически не осталось насекомых и это стало «проблемой номер один».

Речь, считает соавтор исследования CNRS Фонтейн, уже может идти об экологической катастрофе — исчезли многие виды птиц, счет идет на десятки.

Среди вымирающих видов птиц садовая овсянка, серая славка, евразийский жаворонок и некоторые другие. К сокращению количества насекомых, которыми питались эти птицы, привело интенсивное использование пестицидов для избавления от вредителей.

Эти пестициды применяют на обширных участках монокультуры, в частности, при работе с пшеницей и кукурузой. Что конкретно предлагается делать в связи с сокращением популяции птиц — исследователи не уточняют.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира