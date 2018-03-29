|Блудливый президент: количество любовниц стремительно растет
|29.03.2018 15:31
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Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала о своей близости с президентом Дональдом Трампом, передает со ссылкой на .
По словам женщины, роман продолжался в 2006-2007 годах, когда он уже был женат на Меланьї Трамп.
По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в резиденции основателя журнала Playboy в июне 2006 года. Они проговорили несколько часов, после чего перешли к интимной близости.
“После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне”, — вспоминала модель.
Она также добавила, что такое ужасное отношение к ней со стороны
бизнесмена (на указанный период времени) сильно оскорбило ее.
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