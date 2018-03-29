Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала о своей близости с президентом Дональдом Трампом, передает со ссылкой на .

По словам женщины, роман продолжался в 2006-2007 годах, когда он уже был женат на Меланьї Трамп.

По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в резиденции основателя журнала Playboy в июне 2006 года. Они проговорили несколько часов, после чего перешли к интимной близости.

“После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне”, — вспоминала модель.

Она также добавила, что такое ужасное отношение к ней со стороны бизнесмена (на указанный период времени) сильно оскорбило ее.

“Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно”, — призналась Макдугал.

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