Сотни судебных процессов против Монсанто из-за телесных повреждений и преждевременной смерти продвигаются вперед, после того как в суде был заслушан научный анализ (1), в котором была подробно изложена канцерогенность гербицида Раундупа. Экспертное заключение о токсичности глифосата входящего в Раундап может быть разрешено в ходе судебного разбирательства против Монсанто в ожидании окончательного решения судьи. Первый судебный процесс по делу Раундап назначен на 18 июня 2018 года в Высшем суде округа Сан-Франциско.

Ставки высоки для сотен фермерских семей, которые потеряли близких из-за определенного вида рака, называемого неходжкинской лимфомой. Этот рак более распространен между фермеров. Более 365 судебных процессов ждут рассмотрения в окружном суде США в Сан-Франциско. Люди, подавшие иски против Монсанто утверждают, что гербицид Раундап у их любимого человека вызвал рак и что Монсанто скрывала эти риски. Суд пообещал рассмотреть дела как один, только если будет довольно доказательств канцерогенности глифосата.

Вторая неделя марта в этом плане была важна. Суд посвятил всю неделю слушанию научной оценки глифосата, основного компонента Раундап. Эпидемиологи, токсикологи и биомедицинские статистические аналитики дали показания в суде, изложили и представили доказательства вреда глифосата наносимого людям. Судья Винс Чабрия председательствовал на этом деле и теперь должен решить, могут ли судебные процессы против Монсанто двигаться вперед. Последствия этих судебных процессов огромны, поскольку более 3500 дел ждут рассмотрения в государственных судах, в которых говорится, что Монсанто скрывала риск возникновения рака из-за Раундапа. Видеозапись судебного разбирательства была обнародована и доступна на USCourts.gov (2).

До сих пор весь мир доверял словам Монсанто, что Раундап на 100 процентов безопасен для людей. Теперь этот массово используемый гербицид, наконец, подвергается сомнению со стороны экспертов, скорбящих семей, а главное — судов. Наибольшее количество доказательств было получены от доктора Чади Набхана, онколога с 17-летней клинической практикой и академическими исследованиями, посвященных лимфомам. Он обсудил результаты исследования Международного агентства по изучению рака (2015 г.) и принятые ими обоснованные процедуры, начиная в 1965 году. После тщательного изучения независимый исследовательский орган в 2015 году классифицировал глифосат как «вероятный канцероген». Доктор Набхан сказал, что выводы МАИР убедительны, и это то, что «пациенты должны знать». Это очень важный вопрос для Монсанто, поскольку компания не признает канцерогенность глифосата.

Почти треть доходов Монсанто приходится на глифосатные продукты. Если мегакорпорация будет признана виновной, сельское хозяйство будет изменено во всем мире, особенно в США, где генетически модифицированные семена (ГМО-семена) Монсанто систематически модернизируются, чтобы противостоять ее глифосату.

Наконец мир может стать свидетелем судебного решения, которое оправдает жертв гербицида Монсанто. Наконец люди смогут узнать правду о Раундапе, что это яд дерзкий рак у людей. Если Монсанто будет признана виновной перед лицом растущих доказательств, то это будет только начало для краха империи Монсанто. Раундап уже находят в органических продуктах и человеческом грудном молоке, он уже отравляет последние уголки нашего мира, уничтожая не только растительную жизнь, но и разрушая защитные микроорганизмы, которые обитают в нашем желудочно-кишечном тракте.

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