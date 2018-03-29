|Трех из пропавших без вести после пожара в Кемерово нашли живыми
|29.03.2018 15:36
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Следствие отрабатывает заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦТрое пропавших без вести при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово нашлись живыми.
Фото: tass.ru
"Во время следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших трое из них установлены в живых", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает " Интерфакс ".
Таким образом, следствие отрабатывает заявления об исчезновении и гибели 64 человек при пожаре в ТРЦ.
Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.
Добавим, что жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.