Украина не выдаст пранкера Евгения Вольнова, заочно арестованного в РФ, которая обвинила его в звонках в морги Кемерово из-за пожара в торговом центре с десятками жертв. Об этом в комментарии сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Украина не выдает никому своих граждан", - ответил он на вопрос, выдаст ли Украина России пранкера Вольнова.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкеры Евгения Вольнова, что якобы распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

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