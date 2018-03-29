В последний рабочий день марта во всех сервисно-визовых центрах VFS Global на территории России пройдёт необычная акция – их сотрудники будут принимать на утилизацию использованные батарейки. В награду за экологическую сознательность каждый из посетителей, кто принесёт хотя бы одну батарейку, получит сочное яблоко или апельсин.

Таким способом компания-оператор визовых центров вместе с инициатором акции – волонтёрским движением DaDobro.com, стремится привлечь общественное внимание к проблеме утилизации вредных отходов. Как известно, одна выброшенная в мусорное ведро и вывезенная затем на свалку батарейка способна отравить тяжёлыми металлами 20 квадратных метров почвы. Чтобы избежать этого пагубного влияния на природу, использованные батарейки и старые аккумуляторы нужно оставлять в специальных «эко-боксах». Такие контейнеры появляются сегодня во многих магазинах, офисах, общественных пространствах. Визовые центры VFS не стали исключением.

Собранные батарейки будут отправлены на завод, специализирующийся на переработке вредных отходов. Правильная утилизация не только сбережёт окружающую среду, но и позволит вторично использовать некоторые компоненты старых элементов питания при производстве новых, то есть снизит объёмы вновь синтезируемых опасных веществ.

Сбор батареек пройдёт в рамках глобальной мартовской акции DaDobro – «Da! Планете». Компания VFS Global становится активным ее участником второй год подряд.

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