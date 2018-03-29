. “Газпром” отразит в отчетности за 2017 год выплату 2,6 млрд долларов “Нафтогазу Украины” по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, монополист избежит убытков и просто покажет меньшую прибыль. Об этом заявил заместитель председателя правления"Газпрома" Андрей Круглов, передает со ссылкой на ТАСС.

“В отчете эти цифры будут отражены. Это значит, что прибыль будет меньше. Убыток мы не покажем”, — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли отражен в отчетности компании за 2017 год запас на выплаты “Нафтогазу” в размере 2,56 миллиарда долларов по решению арбитража.

Круглов отметил, что “Газпром” ждет решения по апелляции по спору с “Нафтогазом”.

“Мне нечего добавить по тому решению, которое уже было озвучено по данному вопросу. Мы подали апелляцию в Верховный суд Швеции и ждем решения”, — добавил он.

Напомним, 29 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что сейчас идет подготовка к принудительному взысканию долга “Газпрома” по решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

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