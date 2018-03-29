Подконтрольные России боевики в начале марта получили строгий приказ от Генштаба Вооруженных сил РФ прекратить обстрелы на Донбассе, а за нарушение приказа наказывались.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», нардеп, военный знаток Дмитрий Тымчук, информирует svodka.net.

«На самом деле еще с начала марта из Генштаба Вооруженных сил РФ была жесткая установка «1-му армейскому корпусу ДНР» и «2-му армейскому корпусу ЛНР» на прекращение огня. Однако сложилась интересная ситуация. Командиры боевиков на первой линии даже ранее во время перемирия все равно продолжали обстрелы. И суть даже не в том, чтобы лишний раз «покошмарить укропов». Входящие в состав подразделений местные боевики – это люмпен, то есть люди с сомнительными морально-психологическими качествами, алкоголики, наркоманы и тунеядцы. В такой ситуации единственный способ поддерживать военный дух и дисциплину – это активные боевые действия», — рассказывает он.

Тымчук отмечает, что если в Вооруженных силах Украины воюют обученные люди и кадровые военные, то в подразделения боевиков попадают все кто угодно. Поэтому как только прекращаются обстрелы, в рядах т.н. ДНР и ЛНР начинается разложение.

«По нашим данным, когда в начала марта и до выборов президента России был введен запрет на обстрелы, командиры боевиков получали «втык» сверху за нарушения перемирия и объясняли это если не провокациями со стороны «укропов», то работой украинских снайперов.

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После того, как в очередной раз был избран Путин, отмены этого запрета не поступало. Я думаю, что это затишье со стороны боевиков соблюдается как раз под давлением так называемых российских советников и кадровых офицеров в роли командиров частей в обоих армейских корпусах. Но боюсь, это ненадолго (интервью записывалось до того, как в штабе сообщили об обострении обстановки на фронте, — «Апостроф»)», — также сообщил Тымчук.

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