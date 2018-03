Доступ к данным пользователей ограничат таким компаниям, как Acxiom Corp. и Oracle Data Cloud, которые используют полученные данные и продают их в рекламных целях, сообщает The Wall Street Journal. Facebook ограничит доступ к данным пользователей Фото: ЕРА Речь идет о компаниях типа Acxiom Corp. и Oracle Data Cloud, которые используют полученные данные и продают их в рекламных целях.Facebook прекратит действие функции Partner Categories. Она позволяет аналитическим компаниям присылать рекламу определенным группам пользователей сети.19 марта газета The New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей, чтобы повлиять на выборы президента США. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а руководитель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а также журнал Playboy. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пользователей facebook данные рекламу марта Теги: мир