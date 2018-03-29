|
Facebook ограничит доступ других компаний к данным пользователей соцсети - CVB
|
29.03.2018 15:44
|
Доступ к данным пользователей ограничат таким компаниям, как Acxiom
Corp. и Oracle Data Cloud, которые используют полученные данные и
продают их в рекламных целях, сообщает The Wall Street Journal.
Facebook ограничит доступ к данным пользователей Фото: ЕРА Речь
идет о компаниях типа Acxiom Corp. и Oracle Data Cloud,
которые используют полученные данные и продают их в рекламных
целях.Facebook прекратит действие функции Partner Categories. Она
позволяет аналитическим компаниям присылать рекламу определенным
группам пользователей сети.19 марта газета The New York
Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году
собрала личные данные 50 миллионов пользователей, чтобы повлиять на
выборы президента США. Компания пыталась моделировать
предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную
политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на
скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200
раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том
числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции
Facebook упали на 8%, а руководитель компании Марк
Цукерберг потерял $6,7 млрд.21 марта он пообещал, что
работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных
пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских
газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.Из-за
скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla
и SpaceX, а также журнал Playboy.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира